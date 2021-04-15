Юрист прокомментировал приговор рэперу Гулиеву за ДТП на Остоженке

15:01
Фото: пресс-служба Хамовнического районного суда
Юрист, кандидат юридических наук Андрей Некрасов в беседе с Москвой 24 прокомментировал приговор рэперу Эльмину Гулиеву за ДТП на Остоженке, произошедшее в сентябре прошлого года.
Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил рэпера Эльмина Гулиева к четырем годам колонии за то, что он в наркотическом опьянении 21 сентября 2020 года наехал на пешеходов в центре столицы. Тогда в больницу попали три человека. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы, причем одной женщине оторвало лодыжку.
Прокурор просил назначить ему наказание в виде четырех лет и четырех месяцев лишения свободы. Дело слушалось в особом порядке, поскольку Гулиев полностью признал вину и согласился на сделку со следствием, что гарантировало ему более мягкое наказание. Кроме того, рэпер признал все исковые требования потерпевших и выразил готовность выплатить 1,5 миллиона рублей в счет морального вреда, а также оплатить лечение и возместить утраченный заработок.
"В принципе, у нас с летальным исходом дают подобные сроки. Все сейчас ориентируются на кейс с Ефремовым – это экстраординарная ситуация, никогда не дают такого по этой статье. Поэтому у него (Гулиева. – Прим. ред.) все в рамках практики... Но столько в целом по стране дают даже при наличии погибшего", – объяснил Некрасов.
Вместе с тем юрист добавил, что приговор рэпер может обжаловать.
Он объяснил, что при обжаловании надо смотреть, есть ли какие-то смягчающие обстоятельства, заслуживающие внимания. "Тут очень сложно предугадать, но, как правило, все обжалуют, потому что вдруг там скосят на день, на два, на неделю, месяц. Тут все имеет значение", – подытожил Некрасов.
Ранее ДТП произошло на Садовом кольце. Там столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер Эдвард Бил. В результате серьезно пострадала одна женщина-водитель – консультант Госдумы Мария Артемова.
Сам Бил позднее выразил готовность помочь всем пострадавшим, которые попали в ДТП по его вине. "Я в первую очередь готов помочь пострадавшей Марии и ее семье, полностью. Вторым вопросом мы будем закрывать уже пострадавшим в ДТП", – сказал он.
Кроме того, блогер рассказал, что ему запрещено пользоваться средствами коммуникации, а также посещать общественные места и мероприятия.
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