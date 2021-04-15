Брат пострадавшей в ДТП с рэпером Гулиевым прокомментировал решение суда

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Брат Надежды Тухтаровой, пострадавшей в ДТП с Эльмином Гулиевым, не верил в то, что суд назначит реальный тюремный срок рэперу. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я думал, что он отбрехается. На основании чего дали такой срок? Черт его знает", – отметил Сергей Тухтаров.

Также он рассказал о состоянии здоровья своей сестры.

"Ну а как может чувствовать себя женщина с кучей переломов", – отметил он.

В четверг, 15 апреля, Хамовнический суд Москвы приговорил рэпера Эльмина Гулиева к четырем годам колонии и лишил его прав на три года за то, что он в наркотическом опьянении въехал в трех пешеходов в центре Москвы.

Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. При этом защита из-за особого порядка не сможет добиваться полного оправдания, а лишь смягчения наказания.

Днем 21 сентября 2020 года Эльмин Гулиев, находясь за рулем автомобиля Infiniti в состоянии наркотического опьянения, столкнулся со встречным автомобилем марки Mercedes на улице Остоженке.

После столкновения автомобиль рэпера выехал на тротуар, сбив двух пешеходов. Оба они получили тяжелые травмы. Также пострадала женщина, находившаяся в одной машине с рэпером.