Рэпера Гулиева приговорили к 4 годам колонии за ДТП на Остоженке

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Хамовнический суд Москвы приговорил рэпера Эльмина Гулиева к четырем годам колонии и лишил прав на три года за то, что он в наркотическом опьянении въехал в трех пешеходов в центре Москвы, сообщает РИА Новости.

Прокурор в ходе прений просил приговорить рэпера к четырем годам и четырем месяцам колонии. Дело слушалось в особом порядке, поскольку Гулиев полностью признал вину и согласился на сделку со следствием, что гарантировало ему более мягкое наказание.

Помимо этого, Гулиев в суде полностью признал исковые требования потерпевших и заявил о готовности выплатить 1,5 миллиона рублей в счет морального вреда, а также оплатить лечение и возместить утраченный заработок.

Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. При этом защита из-за особого порядка не сможет добиваться полного оправдания, а лишь смягчения наказания.

Днем 21 сентября 2020 года Эльмин Гулиев, находясь за рулем автомобиля Infiniti в состоянии наркотического опьянения, столкнулся со встречным автомобилем марки Mercedes на улице Остоженке.

После столкновения автомобиль рэпера выехал на тротуар, сбив двух пешеходов. Оба они получили тяжелые травмы. Также пострадала женщина, находившаяся в одной машине с рэпером.