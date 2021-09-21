Полицейские изъяли 100 г мефедрона у водителя "Газели" в центре столицы

19:06
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Красносельском районе Москвы сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли более 100 граммов мефедрона у водителя "Газели". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Москве.
Представители полиции в Большом Краснопрудном тупике остановили для проверки автомобиль "Газель Next". Водителем оказался 54-летний москвич.
"У водителя данного автомобиля при личном досмотре из кармана джинсовых брюк и куртки было изъято семь свертков с неизвестным веществом. Далее при осмотре автомобиля на водительском сиденье обнаружена сумка, в которой находились 45 полимерных пакетиков с веществом внутри. Под водительским сиденьем обнаружен прозрачный пакет, в котором было 50 свертков с неизвестным веществом", – рассказали в ведомстве.
Там также добавили, что исследование подтвердило состав в изъятых свертках. Это вещество общей массой более 100 граммов, которое содержит N-метилэфедрон. Задержанный заявил, что наркотики он хранил для того, чтобы затем сбыть.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. В настоящее время фигурант заключен под стражу.
Ранее сообщалось об изъятии почти 400 граммов мефедрона у мужчины в Балашихе. Задержанным стал 28-летний житель Нижегородской области.
"Московский патруль": полиция в Подмосковье изъяла 19 кг наркотиков
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