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Москва 24

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Происшествия

19:06

Полицейские изъяли 100 г мефедрона у водителя "Газели" в центре столицы

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Красносельском районе Москвы сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли более 100 граммов мефедрона у водителя "Газели". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Москве.

Представители полиции в Большом Краснопрудном тупике остановили для проверки автомобиль "Газель Next". Водителем оказался 54-летний москвич.

"У водителя данного автомобиля при личном досмотре из кармана джинсовых брюк и куртки было изъято семь свертков с неизвестным веществом. Далее при осмотре автомобиля на водительском сиденье обнаружена сумка, в которой находились 45 полимерных пакетиков с веществом внутри. Под водительским сиденьем обнаружен прозрачный пакет, в котором было 50 свертков с неизвестным веществом", – рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что исследование подтвердило состав в изъятых свертках. Это вещество общей массой более 100 граммов, которое содержит N-метилэфедрон. Задержанный заявил, что наркотики он хранил для того, чтобы затем сбыть.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. В настоящее время фигурант заключен под стражу.

Ранее сообщалось об изъятии почти 400 граммов мефедрона у мужчины в Балашихе. Задержанным стал 28-летний житель Нижегородской области.

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