15 сентября, 15:25Происшествия
Следователи выяснят, правда ли младенцу сломали ногу в роддоме в Новосибирске
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку из-за нанесенной в роддоме травмы младенцу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Следователи заинтересовались публикацией местных СМИ, где сообщалось, что во время родов врачи якобы сломали новорожденному малышу ногу, а также пережали нерв в руке так, что ребенок теперь не может ей двигать. После этого мать направила гражданский иск в суд. Адвокат семьи теперь настаивает на проведении судмедэкспертизы и на возмещении морального ущерба.
Проверку начали по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
"Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации", – добавили в ведомстве.
После проверки будет вынесено процессуальное решение.
Ранее в Центральной районной больнице Сальского района Ростовской области 40-летняя женщина выкрала новорожденного из родильного отделения. По информации СМИ, она сделала это, поскольку ранее у нее случился выкидыш.
Подозреваемую задержали. Ребенка вернули родной матери. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
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