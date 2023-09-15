Следователи выяснят, правда ли младенцу сломали ногу в роддоме в Новосибирске

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Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку из-за нанесенной в роддоме травмы младенцу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Следователи заинтересовались публикацией местных СМИ, где сообщалось, что во время родов врачи якобы сломали новорожденному малышу ногу, а также пережали нерв в руке так, что ребенок теперь не может ей двигать. После этого мать направила гражданский иск в суд. Адвокат семьи теперь настаивает на проведении судмедэкспертизы и на возмещении морального ущерба.

Проверку начали по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

"Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации", – добавили в ведомстве.

После проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Подозреваемую задержали. Ребенка вернули родной матери. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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