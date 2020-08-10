Похитившая ребенка из роддома жительница Кузбасса получила 7 лет колонии

16:00
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Жительница города Ленинска-Кузнецкого, которая похитила чужого ребенка, получила 7 лет лишения свободы с последующим их отбыванием в колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК РФ по Кузбассу.
Она не признала свою вину в совершении преступления и жаловалась на потерю памяти. По итогам психолого-психиатрической экспертизы, женщина была признана вменяемой. Таким образом, она осознавала характер и общественную опасность своих действий.
Следователи сообщили, что собранных фактов и свидетельств достаточно для того, чтобы обвинить ее по уголовному делу, возбужденному по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение заведомо несовершеннолетнего").
Инцидент произошел 2 октября 2019 года. Сообщается, что обвиняемая вынесла новорожденного ребенка из родильного отделения. Родившая женщина, обнаружив пропажу, сразу сообщила супругу. По дороге в роддом он увидел женщину, у которой в куртке был завернут ребенок.
Мужчина отобрал ребенка у обвиняемой. Она попыталась скрыться с места преступления, однако была задержана на городском автовокзале. Позже она призналась, что совершила преступление, поскольку соврала о беременности своему мужу несколько месяцев назад.
Помимо решения по обвиняемой, была назначена штрафная санкция в адрес начальника контрольно-пропускной службы родильного отделения. Он дал признательные показания, извинился перед потерпевшими, а также перечислил личные средства в один из детских интернатов.
Аналогичный инцидент ранее произошел в Центральной районной больнице Сальского района Ростовской области. 40-летняя женщина выкрала новорожденного из родильного отделения. По информации СМИ, она сделала это, поскольку ранее у нее случился выкидыш.
Подозреваемую задержали. Ребенка вернули родной матери. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
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