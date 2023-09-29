Врач заявил, что эффективность нового российского препарата от рака достигает 100%

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Эффективность нового российского препарата для лечения онкологических заболеваний при помощи света в некоторых случаях может достигать 90–100%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава РФ Игоря Погребнякова.

Он уточнил, что препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, мочеполовой системы, кожи, желчных протоков и верхних дыхательных путей.

Данное средство имеет несколько отечественных аналогов, добавил Погребняков, опыт их применения учли во время производства. Подобный вид препаратов не имеет серьезных побочных эффектов и хорошо переносится среди пациентов.

Он имеет только одно абсолютное противопоказание к применению – порфириновая болезнь. Однако такое заболевание редко встречается в России, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что специалисты химико-биологического кластера университета ИТМО создали искусственный интеллект, который позволяет определить наличие и тип опухоли в мозге по анализу крови.

До этого врач-онколог рассказал об изменениях во внешности, которые могут указывать на рак. В частности, об онкологии могут говорить сильное похудение за короткий период времени и одышка при небольших физических нагрузках.

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