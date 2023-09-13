Онколог рассказал об изменениях во внешности, указывающих на рак

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Сильное похудение за короткий период времени и одышка при небольших физических нагрузках могут говорить об онкологии. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-онколога, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгения Черемушкина.

Как он утверждает, к предупреждающим об онкологии симптомам можно еще отнести вздутие живота, покраснения и высыпания, похожие на экзему.

"Одно из самых опасных внешних проявлений – потеря веса за короткий срок, за этим может скрываться множество заболеваний, включая рак. Опухоль сопровождается аллергическими реакциями, например внезапно возникает сыпь", – отметил онколог.

Черемушкин рассказал, что если опухоль прогрессирует рядом с нервами, то может возникнуть боль в некоторых частях тела.

По его словам, к вероятным симптомам рака можно также отнести появление крови в кале или моче. Но специалист подчеркнул, что для точной постановки диагноза необходимо обратиться к врачу и сдать анализы.

Ранее некрупная рыба, к которой относятся сельдь, скумбрия, минтай, способна защитить организм от рака толстого кишечника. По словам гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, в рацион следует добавлять такую еду, которая содержит достаточное количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

Кроме того, эксперт посоветовала включить в меню водоросли, кальмары, креветки и мидии, которые быстро размножаются, недолго живут и не успевают накапливать вредные вещества.

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