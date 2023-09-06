Врач назвала продукт, способный защитить от рака толстого кишечника

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Некрупная рыба – сельдь, скумбрия, минтай – способна защитить организм от рака толстого кишечника. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на гастроэнтеролога Диляру Лебедеву.

По ее словам, в рацион следует добавлять такую еду, которая содержит достаточное количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Их организм может получить только извне, уточнила Лебедева. Она рекомендовала следить за тем, чтобы в рационе всегда была рыба, являющаяся естественным источником омеги-3.

Для этого лучше всего подойдет продукт небольшого размера. Среди недорогих вариантов можно отдать предпочтение сельди, скумбрии и минтаю. Много полезного есть и в кете, горбуше, треске.

Кроме того, эксперт посоветовала включить в меню водоросли, кальмары, креветки и мидии, которые быстро размножаются, недолго живут и не успевают накапливать вредные вещества.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что малое потребление жиров может стать причиной развития авитаминоза. Вторая опасность – это общие проблемы с обменом веществ, потому что липиды участвуют в построении клеточных мембран.