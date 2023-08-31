Онколог рассказал, какие пятна на коже говорят о раке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Немеланомные виды рака кожи распознать бывает сложно, поскольку внешне они похожи на пятна розового или красного цвета, которые покрыты коркой. Они также растущие, изъязвляющиеся, кровоточащие. При их появлении необходимо сразу обратиться к специалисту. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-радиотерапевта, замгендиректора по научной работе онкологической клиники Дениса Романова.

По его словам, к немеланомным (неагрессивный вид онкопатологии) видам относятся базальноклеточный и плоскоклеточный рак кожи. Их внешний вид может быть разным, поэтому точно сказать о возможных проблемах сможет только онкодерматолог.

Причина, по которой развиваются злокачественные опухоли кожи, как утверждает специалист, может являться воздействие ультрафиолета или химических канцерогенов. Последнее больше относится к плоскоклеточному раку, который может появиться в области рубцов и длительно незаживающих ран.

Онколог отметил, что в зоне риска развития рака находятся курящие, люди с иммунодефицитом или пациенты после трансплантации. Последние, добавил он, больше подвержены агрессивным формам заболевания. Также стоит внимательно относиться к себе носителям вируса папилломы человека.

При этом вероятность развития рака кожи растет со старением человека, что коррелирует с накоплением вредного воздействия ультрафиолета на кожу.

Опасность немеланомных опухолей сильно зависит и отличается в зависимости от стадии, на которой начато лечение, от его качества, а также от индивидуальных особенностей пациента. Например, базальноклеточный рак кожи можно назвать малоопасным заболеванием или погранично злокачественным – при удачной локализации и распространенности он достаточно легко излечим хирургическими или лучевыми методами.

"Плоскоклеточный рак в среднем агрессивнее, но и он достаточно редко метастазирует и хорошо поддается излечению на ранних стадиях, на которых его и следует обнаруживать и начинать лечить, учитывая его доступность для визуального осмотра (мировая статистика указывает на 5-летний показатель общей выживаемости в районе 98%)", – утверждает врач.

Ранее врач-гастроэнтеролог, гематолог Александра Чумель заявила, что сократить риск возникновения рака желудка можно, если пересмотреть свои гастрономические привычки. По ее словам, в первую очередь стоит задуматься о количестве соли в рационе питания. Согласно большинству научных исследований, она является главной причиной возникновения рака желудка.

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