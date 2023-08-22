Названы опасные заболевания, развивающиеся без симптомов

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Гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и онкология могут долгое время развиваться бессимптомно. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Все привыкли говорить о том, что если повысилось артериальное давление, то будет головная боль, тошнота, головокружение, покраснение кожи. Но нередки случаи, когда люди приходят на прием по какой-либо другой причине. Врач измеряет у них давление и обнаруживает высокие цифры. И эти показатели человек никак не ощущает", – подчеркнула эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Любое онкологическое заболевание может очень долго быть бессимптомным. Это касается репродуктивной сферы, молочных желез, гинекологии, предстательной железы и других видов рака.

Также незаметно для человека способны развиваться атеросклероз и сахарный диабет. Выявить заболевания получится только после сдачи анализов.

"Мы не можем определить по каким-либо симптомам, есть ли у человека повышенный холестерин или нет. Бывает, что у него нарушен липидный состав крови. Много плохого холестерина, мало хорошего, идут процессы воспаления сосудов, развивается атеросклероз. Но человека вообще ничего не беспокоит, а потом вдруг у него случается инфаркт", – объясняет Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Сахарный диабет может длительно никак себя не проявлять. Даже когда при обследовании у людей обнаруживается высокий уровень глюкозы, они не обращают на это внимания и списывают все на то, что накануне употребили что-то сладкое. Но неважно, какое количество сладкого вы съедите, уровень глюкозы у здорового человека через два часа уже должен вернуться к норме. Если этого не происходит, надо задуматься.

Ранее были названы обследования, которые необходимо ежегодно проходить возрастной категории граждан. В частности, рекомендуется проверить уровень холестерина, а также сдать общий анализ крови. Помимо того, следует записаться на электрокардиографию (ЭКГ), чтобы оценить, хорошо ли работает сердце.

