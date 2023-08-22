12:29Общество
Названы опасные заболевания, развивающиеся без симптомов
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и онкология могут долгое время развиваться бессимптомно. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Все привыкли говорить о том, что если повысилось артериальное давление, то будет головная боль, тошнота, головокружение, покраснение кожи. Но нередки случаи, когда люди приходят на прием по какой-либо другой причине. Врач измеряет у них давление и обнаруживает высокие цифры. И эти показатели человек никак не ощущает", – подчеркнула эксперт.
Также незаметно для человека способны развиваться атеросклероз и сахарный диабет. Выявить заболевания получится только после сдачи анализов.
"Мы не можем определить по каким-либо симптомам, есть ли у человека повышенный холестерин или нет. Бывает, что у него нарушен липидный состав крови. Много плохого холестерина, мало хорошего, идут процессы воспаления сосудов, развивается атеросклероз. Но человека вообще ничего не беспокоит, а потом вдруг у него случается инфаркт", – объясняет Романенко.
Ранее были названы обследования, которые необходимо ежегодно проходить возрастной категории граждан. В частности, рекомендуется проверить уровень холестерина, а также сдать общий анализ крови. Помимо того, следует записаться на электрокардиографию (ЭКГ), чтобы оценить, хорошо ли работает сердце.
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