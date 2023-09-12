Японские врачи нашли ошибку в питании людей, вызывающую раннюю смерть от рака

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Японские врачи обнаружили, что дисбаланс углеводов и жиров в питании может сократить продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на исследование журнала Journal of Nutrition.

Врачи во время исследования изучили информацию о питании около 35 тысяч мужчин и около 46 тысяч женщин в возрасте от 35 до 69 лет. В результате выяснилось, что недостаток углеводов во время приема пищи у мужчин увеличивает риск развития рака.

"Мужчины, которые потребляли менее 40% своей общей энергии за счет углеводов, сталкивались с повышенным риском преждевременной смерти от различных причин, с особым акцентом на рак", – добавила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она также отметила, что тип углеводов не повлиял на этот вывод.

Кроме того, результаты японского исследования показали, что у мужчин, которые едят много жирной пищи (более 35% от общего количества энергии), более высокая вероятность возникновения рака. Однако, по информации врачей, недостаток ненасыщенных жиров также может повлиять на развитие болезни. В связи с этим Павлова отметила важность достижения диетического баланса.

"Авторы исследования однозначно приходят к выводу, что сбалансированное питание необходимо, то есть наличие полезных жиров в пище и углеводов", – сообщила она.

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