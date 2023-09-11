Врач-косметолог рассказала, какие продукты необходимы для сияния кожи лица

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Увлажнить кожу, разгладить морщины, помочь синтезу коллагена и улучшить кровообращение помогут не только крема и сыворотки, но и продукты питания. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-косметолога, дерматолога, миколога Нану Носареву.

По ее словам, помидоры и красные болгарские перцы обладают природным антиоксидантом, а именно ликопином и витамином С. При этом в моркови есть много бета-каротина и витамина А. Арбуз, который сейчас является сезонным продуктом, как утверждает специалист, может утолить не только жажду, но и увлажнит эпидермис, поскольку в нем содержатся витамины А и С – с помощью них появится свежий румянец.

В гранатах, рассказала Носарева, есть эллаговая кислота, которая помогает регенерации клеток. Кроме того, в его составе содержится примерно 12 аминокислот, необходимых для синтеза основных кожных белков – коллагена и эластина.

Также косметолог выделила орехи, в которых много жирных кислот омега-3 и витамина Е, а в нуте содержится растительный белок. Оливковое масло, добавила эксперт, богато полезными жирными кислотами и витамином Е, поэтому он является "настоящим эликсиром молодости".

Жирная рыба, по словам Носаревой, обладает витаминами А и D, также в ней есть много полезных микроэлементов, которые улучшают кровообращение и доставку кислорода к коже. Авокадо способствует разглаживанию морщин и улучшению тургора и тонуса кожи. Льняная каша, как утверждает специалист, с помощью альфа-линоленовой кислоты поможет придать коже естественное сияние.

При этом косметолог порекомендовала не забывать о таких продуктах, как семена чиа, куркума, миндальное молоко, гречишный чай.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог и нутрициолог Анна Кубаева рассказала, что некоторые производители позиционируют свои БАДы как омолаживающие, в действительности же они не способны заменить косметологические процедуры, но могут использоваться для поддержания эффекта.

Некоторые БАДы и вовсе могут быть опасны для организма, отмечает Кубаева. Тут речь идет, прежде всего, о добавках, используемых в бодибилдинге, похудении и лечении депрессии.

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