Дерматолог рассказала об уходе за кожей лица осенью

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Врач-дерматолог, косметолог и кандидат медицинских наук Олеся Вишня рассказала, как правильно ухаживать за кожей лица в осенний период. Об этом сообщает "Пятый канал".
По ее словам, из-за наступивших холодов сосуды на незащищенных участках кожи сужаются, поэтому влага уходит в более глубокие слои, что провоцирует шелушение, сухость и потрескивания.
"Берем порошок обычной горчицы, добавляем обычную воду, делаем кашицу. Размешиваем до той консистенции, чтобы получилась жидкая кашка. Наносим получившуюся кашицу на лицо и шею, избегая области глаз", – рассказала Вишня.
Он посоветовала смыть средство через пару минут обладательницам сухой кожи, а если кожа толстая и плотная, держать можно 3–4 минуты. По словам дерматолога, такая процедура поможет в борьбе с шелушением.
Также эксперт посоветовала применять мед. По ее словам, его нужно втирать в кожу интенсивными движениями, а когда он начнет впитываться и застывать, нужно совершать пальцами отрывающие движения.
"Но есть тонкий момент: и горчица, и мед могут высушить кожу, поэтому рекомендую нанести гель алое, как маску на 10–15 минут. Затем, у кого особенно сухая кожа, нанести на лицо чистое масло, абрикосовое, персиковое, оливковое и так далее", – пояснила специалист.
Ранее заведующая поликлиникой ГНЦ дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Ирина Кондрахина рассказала , что кожа нуждается в защите от солнца и осенью, поскольку воздействие ультрафиолетового излучения остается сильным даже в облачную погоду.
По ее словам, в осенний период особое внимание рекомендуется уделять открытым участкам кожи – лицу и кистям рук. Так, важно очищать, тонизировать и увлажнять кожу. Также следует избегать переохлаждения и не забывать про защиту от солнца.
"Доктор 24": кожа
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