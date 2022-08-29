Врач рассказал об опасности появления веснушек во взрослом возрасте

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Появление веснушек во взрослом возрасте может сигнализировать о болезни. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на кандидата медицинских наук Игоря Самойленко.

По словам врача, веснушки никогда не переходят в злокачественные образования. Пигментные пятна говорят о большей восприимчивости человека к солнечному свету.

При этом если у человека появились веснушки, необходимо обратиться к специалисту и узнать, не относятся ли пятна к злокачественным. В силу неопытности некоторые люди не смогут отличить злокачественную пигментацию (лентиго, меланому и другие) от веснушек, сообщил Самойленко.

Он подчеркнул, что при появлении веснушек в летнее время года человеку необходимо посещать врача, чтобы убедиться в отсутствии других фотоповреждений.

Известно, что опасность для человеческого организма могут нести родинки. Чаще всего, по данным теста ученых США, злокачественные образования имеют асимметричную форму или неровные контуры, а также неравномерный цвет. Максимальный горизонтальный размер меланомы составляет более 6 миллиметров.

Отмечается, что, если родинка появилась после 25–35 лет, следует обратиться к врачу. Большое количество образований и их травмы также должны стать причиной для посещения специалиста. Выпадение волос и изменение цвета родинки могут сигнализировать о злокачественности образования.

Ранее врач-онколог, дерматолог Дмитрий Синявин рассказал, что не стоит удалять родинки без нужды или из-за боязни возникновения меланомы. Развитие злокачественного образования, по словам эксперта, может быть спровоцировано генетическими особенностями и наследственностью. Кроме того, долгое пребывание на солнце также может стать причиной появления образований.

