Эксперт рассказала, чем могут быть опасны красные родинки

Родинки пугающего красного цвета и некрасивые объемные пятна. Они не только не украшают человека, но и могут быть опасны. Рассказываем, почему появляются красные родинки и что делать, если они есть у ребенка.

Клубки сосудов

Красные точки на теле, по сути, родинками не являются. Они появляются, когда кровеносные или лимфатические сосуды по каким-то причинам начинают расти неправильно и образуют клубок, рассказала Москве 24 дерматолог-онколог Ольга Антонова.

При этом чем больше крови в нем скапливается, тем оно темнее: диапазон оттенков – от ярко-красного до темно синего цвета. Если на надавить на родинку, то она побледнеет, но потом восстановит первоначальный окрас.





Ольга Антонова дерматолог-онколог Внешне красные родинки могут быть похожи на мелкие точки, но часто представляют собой обширные пятна, которые способны достигать нескольких сантиметров в диаметре.

Некоторые из них абсолютно плоские, другие возвышаются над кожей, иногда даже растут по типу кисты, образуя плотный сосудистый узел.

У взрослых людей такие пятна могут появляться в течение жизни и называются ангиомы. Они обычно состоят из клеток кровеносных или лимфатических сосудов. Но есть еще гемангиомы (состоят исключительно из клеток кровеносных сосудов). Эти родинки появляются у младенцев. Дефект может быть врожденным или проявиться в течение первых месяцев жизни ребенка – обычно до полугода.

По мнению специалистов, риск образования гемангиом выше у недоношенных детей, имеющих низкую массу тела при рождении. Такое явление чаще диагностируют у девочек, чем у мальчиков.

Риск кровотечения

Ангиомы и гемангиомы относятся к разряду доброкачественных опухолей. С точки зрения онкологии они неопасны, отметила врач. Но если такое образование повредить, оно становится источником обильного кровотечения.

Особый риск в этом плане у детей. У них гемангиомы, как правило, располагаются в местах активного кровоснабжения: голова, лицо, шея. К тому же родинка часто имеет свойство расти вместе с ребенком, соответственно, увеличивается его сосудистая площадь. В целом у детей больше, чем у взрослых, шансов повредить кожу в силу их подвижного образа жизни.





Ольга Антонова дерматолог-онколог Самое неприятное в том, что ангиомы и гемангиомы могут образовываться не только на коже, но и на слизистых оболочках, а также на внутренних органах: печени, селезенке, матке, сердце, головном мозге и даже на глазах.

Внутри организма они могут не причинять человеку никакого дискомфорта, часто их обнаруживают случайно, например во время проведения УЗИ.

Но бывает, что гемангиомы вызывают внутренние кровотечения и приводят к нарушениям таких важных функций, как, например, дыхание, питание и зрение. В этом случае диагностикой и лечением занимаются не дерматологи, а специалисты других направлений.

Как лечить?

У детей гемангиомы иногда исчезают сами собой. Поэтому детские хирурги часто выбирают выжидательную позицию и только периодически осматривают образование. Но если оно со временем не уменьшается или даже увеличивается в размерах, врач подбирает тактику лечения.

"Раньше у детей их удаляли только хирургическим путем, сейчас есть различные консервативные методы, которые также могут справиться с проблемой. Например, лекарственные препараты", – уточнила Антонова.

У взрослых ангиомы убирают, используя лазер, радиоволновой метод или электрокоагуляцию (с помощью тока высокой частоты). При удалении маленьких образований даже не требуется анестезия – все происходит быстро и безболезненно. При этом высокоточное изучение патологий в ткани ангиом не проводят, так как это изначально доброкачественная опухоль.