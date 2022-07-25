Эксперт рассказала, чем могут быть опасны красные родинки

Родинки пугающего красного цвета и некрасивые объемные пятна. Они не только не украшают человека, но и могут быть опасны. Рассказываем, почему появляются красные родинки и что делать, если они есть у ребенка.
Клубки сосудов
Красные точки на теле, по сути, родинками не являются. Они появляются, когда кровеносные или лимфатические сосуды по каким-то причинам начинают расти неправильно и образуют клубок, рассказала Москве 24 дерматолог-онколог Ольга Антонова.
При этом чем больше крови в нем скапливается, тем оно темнее: диапазон оттенков – от ярко-красного до темно синего цвета. Если на надавить на родинку, то она побледнеет, но потом восстановит первоначальный окрас.
Некоторые из них абсолютно плоские, другие возвышаются над кожей, иногда даже растут по типу кисты, образуя плотный сосудистый узел.
У взрослых людей такие пятна могут появляться в течение жизни и называются ангиомы. Они обычно состоят из клеток кровеносных или лимфатических сосудов. Но есть еще гемангиомы (состоят исключительно из клеток кровеносных сосудов). Эти родинки появляются у младенцев. Дефект может быть врожденным или проявиться в течение первых месяцев жизни ребенка – обычно до полугода.
По мнению специалистов, риск образования гемангиом выше у недоношенных детей, имеющих низкую массу тела при рождении. Такое явление чаще диагностируют у девочек, чем у мальчиков.
Риск кровотечения
Ангиомы и гемангиомы относятся к разряду доброкачественных опухолей. С точки зрения онкологии они неопасны, отметила врач. Но если такое образование повредить, оно становится источником обильного кровотечения.
Особый риск в этом плане у детей. У них гемангиомы, как правило, располагаются в местах активного кровоснабжения: голова, лицо, шея. К тому же родинка часто имеет свойство расти вместе с ребенком, соответственно, увеличивается его сосудистая площадь. В целом у детей больше, чем у взрослых, шансов повредить кожу в силу их подвижного образа жизни.
Внутри организма они могут не причинять человеку никакого дискомфорта, часто их обнаруживают случайно, например во время проведения УЗИ.
Но бывает, что гемангиомы вызывают внутренние кровотечения и приводят к нарушениям таких важных функций, как, например, дыхание, питание и зрение. В этом случае диагностикой и лечением занимаются не дерматологи, а специалисты других направлений.
Как лечить?
У детей гемангиомы иногда исчезают сами собой. Поэтому детские хирурги часто выбирают выжидательную позицию и только периодически осматривают образование. Но если оно со временем не уменьшается или даже увеличивается в размерах, врач подбирает тактику лечения.
"Раньше у детей их удаляли только хирургическим путем, сейчас есть различные консервативные методы, которые также могут справиться с проблемой. Например, лекарственные препараты", – уточнила Антонова.
У взрослых ангиомы убирают, используя лазер, радиоволновой метод или электрокоагуляцию (с помощью тока высокой частоты). При удалении маленьких образований даже не требуется анестезия – все происходит быстро и безболезненно. При этом высокоточное изучение патологий в ткани ангиом не проводят, так как это изначально доброкачественная опухоль.