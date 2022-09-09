Дерматолог посоветовала россиянам не забывать про защиту от солнца осенью

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Кожа нуждается в защите от солнца и осенью, поскольку воздействие ультрафиолетового излучения остается сильным даже в облачную погоду, заявила заведующая поликлиникой ГНЦ дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Ирина Кондрахина. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в осенний период особое внимание рекомендуется уделять открытым участкам кожи – лицу и кистям рук.

"Важно очищать, тонизировать и увлажнять кожу. Следует избегать переохлаждения, не забывать про защиту от солнца, так как облачная погода не означает отсутствия воздействия ультрафиолетового излучения", – пояснила Кондрахина.

Специалист отметила, что хорошее состояние кожи не только определяет внешнюю красоту, но и отражает правильную работу организма. По словам Кондрахиной, недовольство собственной внешностью нарушает психологическое здоровье, что, в свою очередь, запускает физиологические процессы, которые лишь усугубляют проблемы с кожей. Так, например, плохой сон и нездоровый режим питания вызывают отечность, сухость кожи и темные круги под глазами.

Ранее онкодерматолог Дмитрий Синявин рассказал, что не стоит удалять родинки без нужды или из-за боязни возникновения меланомы. Развитие злокачественного образования, по словам эксперта, может быть спровоцировано генетическими особенностями и наследственностью. Кроме того, долгое пребывание на солнце также может стать причиной появления образований.