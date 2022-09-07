Врач поделилась методами, которые помогут сохранить волосы в период химиотерапии

Фото: depositphotos/Andrew Lozovyi

Чтобы сохранить волосы в период лечения химиотерапией, следует реже их мыть и расчесывать, утверждает онколог "СМ-Клиники" Елизавета Васильева. Также специалист посоветовала не пользоваться несмываемыми средствами.

"Нужно отказаться от использования лака, масел и несмываемых средств для волос, ограничить использование фенов, стайлеров и щипцов для завивки. Во время пребывания на улице голову нужно защищать от солнца и ветра головными уборами", – отметила Васильева в беседе с "Лентой.ру".

Во время химиотерапии пациентам не всегда удается сохранить волосы, но помочь в этом вопросе смогут парики и платки, считает специалист. Васильева успокоила, добавив, что выпавшие волосы, как правило, отрастают в течение трех-шести месяцев после окончания химиотерапии.

Ранее блогер поделилась с подписчиками простым способом сделать волосы мягкими и послушными. Она порекомендовала добавить в свой шампунь одну чайную ложку кофейной гущи.

Также женщинам рассказали, что появление седины напрямую зависит от генетики и состояния организма. Эксперты отметили, что ранняя седина может появиться и из-за неправильного ухода.