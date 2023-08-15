Косметолог назвала бесполезными "омолаживающие" БАДы

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Некоторые производители позиционируют свои БАДы как омолаживающие, в действительности же они не способны заменить косметологические процедуры, но могут использоваться для поддержания эффекта. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог и нутрициолог Анна Кубаева.

"Например, от капсул коллагена, принятых перорально, обычно ожидают помощи коже. Но попавший внутрь желудка коллаген расходуется на приоритетные проблемы организма: укрепляет суставы, связочный аппарат. <...> Элемент не достигает кожного покрова, потому что он не является приоритетным в организме", – пояснила специалист.

По ее словам, это применимо и к другим подобным добавкам, в том числе гиалуроновой кислоте. Дело в том, что содержащиеся в них вещества не могут дойти до кожи, пока организм не закроет их дефицит. Последний заложен в организме человека генетически, поэтому как-то изменить ситуацию практически невозможно.

Некоторые БАДы и вовсе могут быть опасны для организма, отмечает Кубаева. Тут речь идет, прежде всего, о добавках, используемых в бодибилдинге, похудении и лечении депрессии. Вредны также всяческие детоксы и "капельницы красоты": дело в том, что подобные процедуры оказывают колоссальную нагрузку на почечную систему.

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