Визажист перечислила секреты антивозрастного макияжа

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Антивозрастной макияж требует использования легких тональных средств, румян, помад с кремовой текстурой и приглушенных оттенков теней для глаз. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на визажиста Яну Панфиловскую.

"Для лифтинг-макияжа лучше всего подойдут тональные средства с легкими текстурами, которые не подчеркивают текстуру кожи и не забивают морщинки, визуально углубляя их. А чтобы освежить взгляд, нанесите под глаза консилер со светоотражающими частицами", – объяснила она.

Эксперт отметила, что с возрастом объем щек уменьшается, поэтому такой макияж призван визуально их округлить. Для глаз визажист посоветовала задействовать серо-голубые и пыльно-розовые оттенки теней.

"Визажисты считают эти оттенки сложными, но именно они отлично освежают взгляд и "стирают" следы усталости", – пояснила Панфиловская.

При оформлении бровей она порекомендовала отказаться от четких линий и темных цветов. По словам Панфиловской, можно использовать светлый карандаш.

Для макияжа губ лучше взять помады нежно-розовых или бежевых оттенков, добавила она. Эксперт резюмировала, что следует избегать стойких матовых помад, поскольку они сушат кожу и выделяют морщины.

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