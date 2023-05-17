Косметолог объяснила, можно ли избавиться от черных точек

Фото: 123RF/alona1919

Полностью убрать черные точки с лица невозможно, но сделать их менее заметными, а кожу более сияющей – вполне реально. Об этом Москве 24 рассказала врач-косметолог, дерматолог Татьяна Попова.

По ее словам, черные точки на коже – это выводные протоки сальных желез. Они усиленно работают над производством кожного сала, составляющего основу водно-липидной мантии – главной защитной "оболочки" кожи.

При выделении на поверхность сало окисляется, смешивается с пылью, грязью, декоративной косметикой и становится темным, пояснила врач. Чтобы убрать его, нужен регулярный комплексный домашний уход.



Татьяна Попова врач-косметолог, дерматолог В первую очередь каждый день утром и вечером необходимо снимать макияж и умываться. Важно, чтобы очищающее средство соответствовало типу кожи, хорошо очищало (но не до скрипа) и одновременно увлажняло. После его применения кожа должна оставаться увлажненной даже без нанесения крема.

Хорошо, когда в составе очищающего средства есть экстракты растений, гиалуроновая кислота и мочевина низкой концентрации – 5–10%, отметила дерматолог.

После очищения кожу нужно протереть тоником или лосьоном, который восстановит рН и обеспечит дополнительное увлажнение. "Лучше выбрать средство с добавками, регулирующими себопродукцию – цинк, экстракт чайного дерева, древесный уголь", – посоветовала эксперт.

Заключительный этап – нанесение крема. Желательно, чтобы дневной вариант на лето имел солнцезащитный фактор и содержал в составе цинк, ниацинамид, гиалуроновую кислоту и себорегулирущие пептиды, отметила дерматолог.



Татьяна Попова врач-косметолог, дерматолог Вечером хорошо использовать крем с альфа-гидроксикислотами. Это может быть миндальная, молочная, салициловая, азелаиновая кислота. Они обладают отшелушивающим эффектом, помогают обесцветить кожное сало и придают коже сияние. В летний период их концентрация в средстве не должна превышать 5–10%.

Кроме того, один-два раза в неделю кожу желательно очищать с помощью пилинга. "В летний период будут более актуальны энзимные (ферментные). Они деликатно очищают и не провоцируют пигментацию, в отличие от ретинолового и пилингов на основе кислот", – рассказала врач.

Также раз в 7–10 дней хорошо будет применять очищающую маску с белой глиной: она соберет кожное сало и сузит поры. "Наносить ее можно на область Т-зоны. А на других участках кожи использовать увлажняющие маски", – посоветовала эксперт.

Ранее дерматолог-онколог Татьяна Кузьмина посоветовала перед выходом на улицу смотреть в прогнозе погоды уровень УФ-индекса – излучения в солнечном свете. При значениях выше 3 на открытые участки кожи следует наносить крем с SPF 30 или тональное средство с таким же фактором защиты.