08:30Общество
Подолог объяснила, какие ошибки мастеров педикюра угрожают здоровью
Фото: depositphotos/DimaBaranow
Неправильное использование гель-лака, а также ошибки при снятии покрытия могут угрожать опасными последствиями для здоровья ногтей. Об этом Москве 24 рассказала подолог Валентина Шевцова.
По ее словам, проблемы возникают из-за покрытия одним гель-лаком ногтей на руках и ногах. Делать этого категорически нельзя, предупредила эксперт.
"В линиях гель-лаков для рук идет жесткий состав, чтобы ногти не ломались. Для ног же он должен быть мягким", – пояснила специалист.
Кроме того, под гель-лак часто наносят кислотную базу, которая обеспечивает лучшее сцепление покрытия с поверхностью ногтя. Этот компонент очень сильно сушит пластину, на ногах она просто начинает деформироваться.
Если и покрывать ногти на ступнях гель-лаком, то выбирать нужно из специальных педикюрных линий, предупредила Шевцова. Они наносятся без базы и имеют более мягкий состав. Но из-за того, что это отдельная статья расходов, многие мастера их не покупают, предпочитая пользоваться одним материалом и для маникюра, и для педикюра.
Еще одна грубая ошибка – наносить гель-лак на ногти, пораженные грибком. Инфекцию нужно лечить, а покрытие не дает лекарственному средству проникать в ногтевую пластину, обратила внимание Шевцова.
Также нельзя наносить гель-лак, если есть подногтевая гематома – покрытие создает дополнительную нагрузку на травмированные ткани. Это может закончиться тем, что ноготь просто отпадет.
Особенно внимательно нужно наблюдать за работой мастера, когда он снимает покрытие и делает педикюр, предупредила эксперт. В процессе на поверхности ногтя ни в коем случае не должны оставаться пропилы.
Они появляются при неправильном обращении с фрезой (насадкой для аппарата, с помощью которого снимают слой гель-лака). Стоит мастеру неправильно вывести угол фрезы, установить не ту мощность или начать слишком интенсивно нажимать инструментом на ноготь, риск возникновения пропилов увеличивается, подчеркнула Шевцова.
Также большая ошибка в педикюре – глубоко снимать слой кожи на пятках. Обычно клиенты именно этого и хотят, чтобы эти места на ногах были максимально гладкими. Хороший мастер должен объяснить, что так делать нельзя, отметила подолог. Это связано с тем, что пятки будут выглядеть прекрасно только сразу после педикюра. Но уже через несколько дней на коже пойдут трещины, а слой начнет расти еще толще, заключила Шевцова.
Ранее врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова перечислила главные причины расслоения ногтей. Одна из них – это неверная обработка маникюрными инструментами. Чтобы избежать негативных последствий, подпиливать пластину надо в одном направлении – например, от боков к центру.
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