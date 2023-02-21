Подолог объяснила, какие ошибки мастеров педикюра угрожают здоровью

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Неправильное использование гель-лака, а также ошибки при снятии покрытия могут угрожать опасными последствиями для здоровья ногтей. Об этом Москве 24 рассказала подолог Валентина Шевцова.

По ее словам, проблемы возникают из-за покрытия одним гель-лаком ногтей на руках и ногах. Делать этого категорически нельзя, предупредила эксперт.

"В линиях гель-лаков для рук идет жесткий состав, чтобы ногти не ломались. Для ног же он должен быть мягким", – пояснила специалист.



Валентина Шевцова подолог На ногах мы носим обувь, и стоит гель-покрытию лишь слегка отрасти, оно начнет цепляться за верх носка или просто упираться в него. Если лак жесткий, ноготь вместе с ним будет отходить от ногтевого ложа. И в итоге либо вовсе оторвется, либо под ним образуются пустоты, в которые со временем может "подселиться" грибок.

Кроме того, под гель-лак часто наносят кислотную базу, которая обеспечивает лучшее сцепление покрытия с поверхностью ногтя. Этот компонент очень сильно сушит пластину, на ногах она просто начинает деформироваться.

Если и покрывать ногти на ступнях гель-лаком, то выбирать нужно из специальных педикюрных линий, предупредила Шевцова. Они наносятся без базы и имеют более мягкий состав. Но из-за того, что это отдельная статья расходов, многие мастера их не покупают, предпочитая пользоваться одним материалом и для маникюра, и для педикюра.

Еще одна грубая ошибка – наносить гель-лак на ногти, пораженные грибком. Инфекцию нужно лечить, а покрытие не дает лекарственному средству проникать в ногтевую пластину, обратила внимание Шевцова.



Валентина Шевцова подолог К тому же под слоем лака создается благоприятная среда для размножения возбудителей инфекции – мало воздуха и влажность. Грибок в таких условиях просто "расцветает".

Также нельзя наносить гель-лак, если есть подногтевая гематома – покрытие создает дополнительную нагрузку на травмированные ткани. Это может закончиться тем, что ноготь просто отпадет.

Особенно внимательно нужно наблюдать за работой мастера, когда он снимает покрытие и делает педикюр, предупредила эксперт. В процессе на поверхности ногтя ни в коем случае не должны оставаться пропилы.

Они появляются при неправильном обращении с фрезой (насадкой для аппарата, с помощью которого снимают слой гель-лака). Стоит мастеру неправильно вывести угол фрезы, установить не ту мощность или начать слишком интенсивно нажимать инструментом на ноготь, риск возникновения пропилов увеличивается, подчеркнула Шевцова.



Валентина Шевцова подолог Перепиливание истончает ногтевую пластину. Из-за этого она потом может врезаться в кожу, расслаиваться, идти трещинами. Кроме того, область, где образовался пропил, часто начинает болеть. Целостность ногтя нарушается, и получается в одном месте тоньше, в другом – плотнее. В итоге давление уходит в слабую точку.

Также большая ошибка в педикюре – глубоко снимать слой кожи на пятках. Обычно клиенты именно этого и хотят, чтобы эти места на ногах были максимально гладкими. Хороший мастер должен объяснить, что так делать нельзя, отметила подолог. Это связано с тем, что пятки будут выглядеть прекрасно только сразу после педикюра. Но уже через несколько дней на коже пойдут трещины, а слой начнет расти еще толще, заключила Шевцова.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова перечислила главные причины расслоения ногтей. Одна из них – это неверная обработка маникюрными инструментами. Чтобы избежать негативных последствий, подпиливать пластину надо в одном направлении – например, от боков к центру.

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