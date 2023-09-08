Диетолог перечислил отнимающие энергию продукты

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Жирное мясо, фастфуд и сладости могут отнимать у человека энергию и вызывать усталость. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, еда, которая максимально нагружает желудок и пищеварение, способна забирать силы. "Это любые тяжелые продукты, то есть блюда на основе жиров или жирное мясо. Чтобы их усвоить, кровоток максимально централизуется вокруг желудка. Все силы организма направляются на переваривание этой пищи, и появляется усталость", – пояснил специалист.

Употребление сахара и фастфуда тоже может отнимать силы, несмотря на то что они очень быстро усваиваются.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Они не дают практически никаких полезных элементов, кроме своих калорий. Организм тратит ресурс на то, чтобы их усвоить, не получая, по сути, никаких полезных веществ. Соответственно, это тоже отнимает силы.

Ранее были названы продукты, употребление которых помогает в борьбе с усталостью. Например, бодрящим эффектом обладает корень женьшеня. Такие же свойства есть и у настойки элеутерококка. Кроме того, энергию дают различные варианты урбеча, семена чиа, киноа, гречка и яйца.

