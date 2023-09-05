Врач перечислила продукты для борьбы с усталостью

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Мед, корень женьшеня и настойка элеутерококка могут быть полезны в борьбе с усталостью. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"В борьбе с усталостью нам помогут продукты, которые называются адаптогены. Они содержат огромное количество энергии и вызывают некую встряску организма", – пояснила эксперт.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук К адаптогенам относят, например, корень женьшеня, настойку элеутерококка. Это вещества, которые реально в течение часа смогут изменить состояние. Также к адаптогенам относится мед.

Кроме того, для борьбы с усталостью можно включать в рацион яйца. "В них есть витамины, жирные кислоты, белок, то есть богатый состав, который резко повышает работоспособность и защитные силы организма", – уточнила Мухина.

Полезными будут и различные варианты урбеча. "Это мощные стимуляторы жизненных сил, которые дают энергию. Это может быть суперфуд из кунжута, грецких орехов, конопли и косточек абрикосов", – привела пример диетолог.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Ягоды – это тоже мощные адаптогены. Это может быть клюква, брусника, черника. Они содержат огромное количество антиоксидантов и витаминов, выводят токсины. Это замечательные аналоги такому суперфуду, как ягода годжи, которая тоже считается адаптогеном.

Хорошо снимает усталость гречка, киноа и семена чиа. "Гречка содержит огромное количество железа, много белка. Легко усваивается и дает энергию. Семена чиа содержат антиоксиданты, растительный белок в большом количестве. В киноа есть фолиевая кислота, цинк, кальций, фосфор", – заключила специалист.

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