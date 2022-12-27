Диетолог рассказала, чем грозит злоупотребление кофе

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Чрезмерное потребление кофе может привести к перевозбуждению нервной системы, нарушению сна и набору веса. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

В кофе содержится кофеин, который обладает возбуждающим действием. Он стимулирует нервную систему, поэтому злоупотребление таким напитком может привести к негативным последствиям, предупредила эксперт.

"Естественно, человек, который злоупотребляет кофе, меньше спит. Он перевозбуждает нервную систему", – объясняет Русакова.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Если человек мало спит, он, как правило, много ест. Таким людям для подзарядки, для энергии требуется больше пищи. Это приводит к набору избыточной массы тела, поэтому сон очень важен.

"Считается, что 2–3 чашки – это нормальное количество кофе в день, которое не приносит вреда для здоровья", – добавила специалист.

Ранее был назван наиболее полезный для людей в возрасте напиток. По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, речь идет о зеленом чае. В нем присутствуют антиоксиданты, способствующие очищению организма от вредных веществ. Кроме того, напиток замедляет процессы старения и укрепляет сердечно-сосудистую систему, подчеркнула специалист.



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