12:10Общество
Диетолог рассказала, чем грозит злоупотребление кофе
Фото: depositphotos/xecsion@mail.ru
Чрезмерное потребление кофе может привести к перевозбуждению нервной системы, нарушению сна и набору веса. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
В кофе содержится кофеин, который обладает возбуждающим действием. Он стимулирует нервную систему, поэтому злоупотребление таким напитком может привести к негативным последствиям, предупредила эксперт.
"Естественно, человек, который злоупотребляет кофе, меньше спит. Он перевозбуждает нервную систему", – объясняет Русакова.
"Считается, что 2–3 чашки – это нормальное количество кофе в день, которое не приносит вреда для здоровья", – добавила специалист.
Ранее был назван наиболее полезный для людей в возрасте напиток. По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, речь идет о зеленом чае. В нем присутствуют антиоксиданты, способствующие очищению организма от вредных веществ. Кроме того, напиток замедляет процессы старения и укрепляет сердечно-сосудистую систему, подчеркнула специалист.
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