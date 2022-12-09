Диетолог назвала самый полезный напиток для пожилых людей

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Зеленый чай является самым полезным напитком для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По словам эксперта, в зеленом чае содержатся антиоксиданты, которые помогают очищать организм от вредных веществ. Также этот напиток обладает мочегонным эффектом и выводит лишнюю жидкость.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Зеленый чай стимулирует мозговую деятельность и замедляет процессы старения в организме. Также он укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Чтобы получить максимальную пользу от напитка, важно выбирать только качественный чай, говорит диетолог.

"Нужно использовать хорошую качественную заварку, которая покупается в рассыпном виде. После вскрытия чая обязательно нужно его понюхать. Не должно быть никаких странных запахов, например запаха сырости. Он говорит о том, что на листе, скорее всего, есть плесень", – отмечает специалист.

Также зеленый чай важно правильно заваривать.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Зеленый чай заваривают строго водой, температура которой должна быть 80 градусов. Заваривают и сразу же сливают эту воду, а затем заваривают второй раз. Заваренный второй раз зеленый чай несет максимальное количество пользы для нас.

Ранее в Минздраве рассказали о самой опасной еде для пожилых людей на новогоднем столе. Речь идет про жирные блюда вроде салатов с добавлением большого количества майонеза либо нарезок копченой колбасы. Злоупотребление такими деликатесами способно спровоцировать острый панкреатит или гастрит.



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