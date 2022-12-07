В Минздраве назвали самую опасную еду на новогоднем столе для пожилых

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Жирные блюда являются самыми опасными на новогоднем столе для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

В качестве примера она привела жирные копченые колбасы, а также салаты, в которых много майонеза. Эксперт предупредила, что злоупотребление такой пищей в новогоднюю ночь может привести к нежелательным последствиям.





Ольга Ткачева главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Если за новогодним столом съесть сразу много жирной пищи, то, конечно, ничего хорошего не будет. Могут развиться острые заболевания, такие как острый панкреатит или гастрит.

Вместе с тем специалист посоветовала не отказываться даже от вредных блюд. Главное при этом – соблюдать меру.

"В Новый год пожилым людям можно есть разную вкусную еду. На мой взгляд, это стоит делать, чтобы было хорошее новогоднее настроение, не надо никаких особых строгостей. Пробовать можно разные вкусные блюда, но должна присутствовать умеренность. Если нет никаких противопоказаний, то можно выпить даже бокал вина или шампанского, и ничего плохого в этом нет", – заключила гериатр.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Антон Ильин перечислил самые вредные для здоровья новогодние салаты. Речь идет об оливье, селедке под шубой и салате мимоза. По его словам, такие блюда состоят из многих компонентов, которые иногда не очень совместимы. Поэтому подобные салаты будут перегружать пищеварительную систему.



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