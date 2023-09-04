Ученые определили, какие особенности характера мешают человеку высыпаться

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Исследователи из Медицинского университета Граца (Австрия) определили, что макиавеллизм и психопатия сильно влияют на недосып. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты наблюдений, которые ученые представили в журнале Frontiers in Psychology.

Ученые пытались выявить, как на сон влияют черты характера человека из темной триады, в которую включены макиавеллизм, психопатия и нарциссизм. Последний отмечается гордыней, самовлюбленностью и отсутствием эмпатии.

К макиавеллизму относятся склонность к манипуляции, циничное пренебрежение нравственностью, концентрация внимания на личных интересах и лживость, а отличительными чертами психопатии являются асоциальное поведение, импульсивность, эгоизм и беспощадность.

Изучив сведения о характере и качестве сна 657 человек, исследователи заметили, что макиавеллизм и психопатия связаны с недосыпом, бессонницей и иными проблемами. Однако ученые пока не поняли, как они взаимосвязаны между собой.

Исследователи для наблюдения специально выбирали людей с аффективными расстройствами. Как они считали, именно у них воздействие на сон черт темной триады будет сильнее. Но оказалось, что эти характеристики были выражены больше у людей без расстройств.

По словам ученых, их открытие поможет разработать новые подходы к устранению проблем со сном с помощью воздействия на черты характера через психотерапию.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал, что дневной сон позволяет снять усталость и повысить работоспособность, однако для этого важно, чтобы он не был слишком продолжительным. По его словам, если ограничить время сна не получилось, то лучше поспать 1,5 часа. Но в таком случае избавиться от усталости уже не получится. Чтобы избежать проваливания в глубокие стадии сна, следует спать не лежа, а, например, полусидя, добавил сомнолог.

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