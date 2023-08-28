Врач рассказал о последствиях бессонницы после 40 лет

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При бессоннице часто возникают тревожное расстройство или депрессия. Вероятность появления нарушений сна увеличивается с возрастом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

"Если человек десятилетиями работает в напряженном ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Это что-то может оказаться сном. Так что у людей после 40 лет риск нарушения сна возрастает", – отметил он.

По словам специалиста, некачественный сон может привести к головным болям и развитию возрастных когнитивных нарушений. Эксперт посоветовал обратить внимание на основное заболевание.

"Если мы видим, что нарушение сна возникло на фоне психического заболевания – депрессии или тревожного расстройства, – то нужно лечить и депрессию, и тревогу, и нарушение сна. Обычно мы ведем таких пациентов совместно с психиатрами", – уточнил врач.

Он добавил, что с возрастом сон оказывается менее глубоким, поэтому иногда чувство нехватки сна может стать обманчивым. Полуэктов резюмировал, что следует спать от 7 до 9 часов, а людям, которым больше 60 лет, необходим сон от 7 до 8 часов.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал, что дневной сон позволяет снять усталость и повысить работоспособность, однако для этого важно, чтобы он не был слишком продолжительным. По его словам, если ограничить время сна не получилось, то лучше поспать 1,5 часа. Но в таком случае избавиться от усталости уже не получится. Чтобы избежать проваливания в глубокие стадии сна, следует спать не лежа, а, например, полусидя, добавил сомнолог.

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