Диетолог перечислил вызывающие депрессию продукты

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Врач-диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев рассказал Москве 24, что "западный стиль питания" повышает риск развития депрессии.
"Первым компонентом западного стиля питания являются жирные продукты. То есть это жирное красное мясо: свинина, баранина, это жирные кисломолочные продукты, а также продукты, которые содержат скрытые жиры. Например, полуфабрикаты, колбасы", – пояснил специалист в интервью программе "Доктор 24".
Кроме того, красное мясо очень долго переваривается, говорит эндокринолог. На это уходит много энергии, которая могла бы пойти на восстановление организма, в том числе нервной системы. Поэтому специалист советует употреблять красное мясо не чаще 1–2 раз в неделю.
Привести к депрессии может и злоупотребление сахаром, продолжает Жиляев. Эксперт объяснил, что в сладком содержатся быстроусваемые углеводы. Они приводят к значительным колебаниям глюкозы и инсулина в крови, что отражается на нашем самочувствии. Поэтому после употребления сладкого настроение сначала повышается и появляется энергия, потом она снижается и возникает апатия, уточнил диетолог.
Вместе с тем лучше не злоупотреблять рафинированными продуктами, такими как хлеб из муки высшего сорта, белый рис, манка и выпечка, говорит эксперт.
"Как выяснили ученые, эти продукты содержат мизерное количество клетчатки. В каких-то она отсутствует и вовсе. И в нашем толстом кишечнике нарушается баланс между полезными и вредными бактериями", – предупреждает врач.
Все это, по словам Жиляева, ведет к возникновению воспаления. Так как кишечная микрофлора влияет на состояние всего организма, при избыточном употреблении этих продуктов также повышается риск депрессии, говорит диетолог.
Лучше выбирать хлеб из обдирной муки, белый рис заменить на бурый или дикий, а выпечку вообще свести к минимуму, рекомендует эндокринолог.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что в борьбе с упадком сил и сезонной сонливостью помогут продукты, богатые витамином D: печень трески, жирная рыба, растительные масла и яичный желток. Также можно добавить в свой рацион болгарский перец, квашеную капусту и шиповник – они богаты витамином С, который полезен в осенний период.
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