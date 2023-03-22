Диетолог рассказала, что можно есть перед сном и не набирать вес

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Существует убеждение, что перекусывать перед сном категорически нельзя, но есть некоторые продукты и правила их употребления, которые помогут сохранить фигуру. В первую очередь это продукты животного происхождения, соки и орехи. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как отметила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова, последний прием пищи лучше планировать за три часа до сна, но и терпеть появившееся перед сном чувство голода тоже не стоит.

"Похудеть не выйдет, если у вас будет плотный ужин, а после еще и перекус перед сном. При решении что-то съесть поздним вечером надо ориентироваться не на свой аппетит, а на реальное чувство голода", – заявила она.

Диетолог отметила, что есть некоторые рекомендации по продуктам, небольшое количество которых можно съедать вечером, а остальное она употреблять не советует, для того чтобы не набрать вес.

"Итак, к полезным продуктам на ночь можно отнести те, которые являются источником триптофана. Он преобразуется в организме в серотонин, улучшающий качество сна и корректирующий уровень гормона стресса – кортизола. Сам по себе триптофан – это аминокислота, требующаяся организму для строительства мембраны клеток и выработки "гормона радости", – добавила Мансурова.

Врач подчеркнула, что основная масса этого вещества поступает человеку с едой. Среди богатых триптофаном она выделила продукты животного происхождения, соки и орехи.

"Суточную норму такой аминокислоты можно получить, если съесть, например, за один день 20 граммов твердого сыра, 150 граммов индейки, 10 граммов кешью, 150 граммов гречки, 100 граммов макарон и 1 яйцо. Триптофан можно найти в орехах, бананах, сыре, печени, ярких овощах и фруктах", – отметила диетолог.

Мансурова рекомендовала перекусывать продуктами, которые содержат мелатонин: черешня, бананы, овсянка, мясо индейки, чай из ромашки. Кроме того, он есть в рисе, кукурузе, моркови, инжире, редьке, помидорах, петрушке, изюме и ячмене. Она добавила, что больше всего его содержится в рисе.

Врач предложила комбинировать продукты для создания оптимального перекуса, при этом порция еды не должны быть больше сжатого кулака.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации нутрициологов и диетологов Марина Макиша рассказала, что морская рыба, авокадо и яичные желтки помогают организму вырабатывать необходимые гормоны. По ее словам, для всех важнейших гормонов есть продукты, которые способствуют их нормальному синтезу. Например, для производства тестостерона необходимо есть морскую рыбу, богатую омегой-3.



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