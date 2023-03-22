Врач объяснила, какие продукты помогут нормализовать гормональный баланс

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Морская рыба, авокадо и яичные желтки помогают организму вырабатывать необходимые гормоны. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации нутрициологов и диетологов Марина Макиша.

По ее словам, для всех важнейших гормонов есть продукты, которые способствуют их нормальному синтезу. Например, для производства тестостерона необходимо есть морскую рыбу, богатую омегой-3.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации нутрициологов и диетологов Научные исследования показали, что добавление в рацион питания не меньше трех порций рыбы в неделю и поступление в организм омеги-3 помогают повысить выработку тестостерона в среднем на 10–15%.

В плане женских гормонов помогает авокадо. "В нем содержится бета-ситостерол. Это вещество способствует синтезу эстрогена и прогестерона в нормальном количестве. Половина авокадо в день поможет организму", – рассказала врач.

В свою очередь, для активной работы мозга важно съедать два яйца в день, продолжила специалист.

"Существует нейромедиатор – ацетилхолин, который участвует в проведении нервных импульсов в мозг, улучшает когнитивные функции, память, креативность, способствует формированию новых нейронных сетей. Для его производства организму нужен холин, которого очень много в яичном желтке", – рассказала диетолог в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, есть гормоны, которые регулируют пищевое поведение человека, – грелин и лептин. Первый вырабатывается в пищеварительной системе и усиливает чувство голода. Второй же производится жировыми клетками и, наоборот, дает чувство сытости.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации нутрициологов и диетологов От соотношения грелина и лептина зависит, насколько активным может быть аппетит. Как показали научные исследования, для оптимального баланса гормонов важно, чтобы у нас была хорошая микрофлора. Поддерживать баланс бактерий помогают продукты, богатые пробиотиками, например квашеная капуста.

В некоторых случаях важно снизить количество вырабатываемого гормона, например кортизола, который возникает в ответ на стресс. И в этом помогут продукты, богатые магнием, – пшеничные отруби, кунжут, какао, темный шоколад, заключила диетолог.

Ранее врач-кардиолог Александр Мясников назвал продукты, снижающие плохой холестерин. К ним можно отнести жирные сорта морской рыбы, красный рис, орехи, а также богатые клетчаткой овощи и фрукты.

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