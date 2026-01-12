Нападающий минского "Динамо" Шипачев первым в истории КХЛ достиг отметки в 1 000 очков

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Российский форвард минского "Динамо" Вадим Шипачев стал первым игроком в истории Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набравшим 1 000 очков, передает ТАСС.

Достижение спортсмен завоевал в домашнем матче регулярного чемпионата против владивостокского "Адмирала". Шипачев отдал результативную передачу в эпизоде с голом Вадима Мороза на 60-й минуте, которая принесла победу минскому клубу со счетом 2:1.

Теперь на счету Шипачева 314 голов и 686 передач в 1 102 матчах. Форвард также является рекордсменом КХЛ по количеству проведенных игр и результативных передач.

Ранее нападающий хоккейного клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов быстрее всех в истории команды набрал 400 очков. В игре против "Сан-Хосе" россиянин сделал три результативных паса и набрал 400 (190 шайб + 210 передач) очков в 329 матчах НХЛ.

Таким образом, Капризов побил рекорд словацкого хоккеиста Мариана Габорика.

