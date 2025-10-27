Хоккеист Капризов набрал 400 очков быстрее всех в истории "Миннесоты"

Фото: ТАСС/AP/Abbie Parr

Нападающий хоккейного клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов быстрее всех в истории команды набрал 400 очков. Об этом сообщает "Газета.ру".

В игре против "Сан-Хосе" россиянин сделал три результативных паса и набрал 400 (190 шайб + 210 передач) очков в 329 матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом, Капризов побил рекорд словацкого хоккеиста Мариана Габорика, которому для получения 400 очков понадобилось 472 встречи.

"Миннесота Уайлд" проиграла в матче против "Сан-Хосе" со счетом 5:6. Теперь команде Капризова предстоит 29 октября сыграть с "Виннипегом Джетс".

Россиянин был выбран клубом на драфте еще в 2015 году. В 2021-м Капризов впервые сыграл в НХЛ. По итогам сезона он получил награду "Колдер Трофи" как лучший новый игрок.

В конце сентября стало известно, что Капризов подписал рекордный контракт с "Миннесотой Уайлд". Соглашение с игроком рассчитано на 8 лет, а его среднегодовая зарплата составит 17 миллионов долларов.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова указала, что россияне своими выступлениями в НХЛ продолжают продвигать отечественный хоккей и формировать интерес к российской школе.

