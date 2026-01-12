Форма поиска по сайту

Новости

12 января, 20:38

Спорт

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо ушел в отставку

Фото: ТАСС/Zuma/Oscar J. Barroso

Хаби Алонсо покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба "Реал Мадрид", сообщила пресс-служба команды.

Уточняется, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Оно было рассчитано до конца сезона-2027/28.

Место Алонсо занял Альваро Арбелоа, который в качестве игрока выступал за "Реал" в период с 2009 по 2016 год, проведя 238 матчей. За это время он выиграл 8 чемпионатов: 2 Лиги чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок UEFA, титул Ла Лиги, 2 Кубка Испании и Суперкубок Испании. Кроме того, спортсмен сыграл в 56 матчах в составе испанской сборной.

Ранее Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака". Контракт заключен до лета 2028 года. Вместе с ним в тренерском штабе команды будут работать Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсия.

Футболист Усман Дембеле стал лучшим игроком 2025 года по версии FIFА

