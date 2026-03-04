04 марта, 09:10Происшествия
Угроза атаки БПЛА объявлена в Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Режим угрозы атаки БПЛА введен в Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России.
Граждан призвали принять необходимые меры безопасности и спуститься в укрытие. Также не рекомендуется подходить к окнам. Кроме того, в МЧС посоветовали гражданам быть внимательными и осторожными.
Ночью 4 марта российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки нескольких десятков украинских беспилотников в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области. Из-за падения осколков дронов на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены остекление и входная дверь нежилого помещения.
Кроме того, украинские силы при помощи БПЛА атаковали электропоезд в поселке Суземка Брянской области. В результате происшествия была повреждена кабина машиниста. По предварительной информации, никто не пострадал.
