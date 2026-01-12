Филиппо раскритиковал ответ МИД Франции на пост Медведева об ударе "Орешника" по Украине

Фото: ТАСС/Zuma/Eric Beracassat

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал реакцию МИД Франции на пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, назвав ее детской.

Речь идет о публикации российского политика с кадрами удара комплекса "Орешник" по западной части Украины. Таким образом Медведев вынес публичное предупреждение "правящим европейским тупицам", поддерживающим идею размещения войск НАТО и Европы на украинской территории.

МИД Франции, в свою очередь, разместил на своей странице в соцсети Х, предназначенной для ответов на посты других пользователей, сообщение зампреда Совбеза РФ, дополнив его провокационным комментарием "Пожалуйста, бойтесь Россию".

Филиппо же выразил недоумение и возмущение данным действием.

"(Задача по поддержанию. – Прим. ред.) связей с общественностью французского МИД возложена на какого-то 11-летнего ребенка?!" – задался он вопросом на своей странице в соцсети Х.

Российская армия в ночь на 9 января нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины. Как указывали в Минобороны РФ, это стало ответом на атаку Киева на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, которая была зафиксирована в ночь на 29 декабря 2025 года.

Для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе баллистическая ракета "Орешник" и ударные БПЛА. В результате были поражены места, где выпускались дроны, которые использовались для атаки на резиденцию Путина, а также энергетические объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.