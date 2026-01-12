Форма поиска по сайту

12 января, 21:15

Происшествия

Ахмат Кадыров счел раздутым инцидент с дракой на турнире в Грозном

Фото: chechenmol.ru

Министр физической культуры и спорта Чечни Ахмат Кадыров назвал раздутым инцидент с дракой на первенстве Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по вольной борьбе в Грозном. Об этом он высказался в своем телеграм-канале.

Соревнования прошли с 10 по 12 января. Конфликт возник между чеченским борцом Турпалом Алхоевым и спортсменом из Северной Осетии Давидом Ваниевым сразу после завершения схватки, победу в которой одержал последний. При этом в драке участвовали не только атлеты, но и зрители. В общей сложности в потасовку были вовлечены примерно 30 человек, указывали СМИ.

"Не следует придавать этому инциденту межнациональный характер или выставлять его как массовую драку. На видео видно, что в конфликте участвовало всего несколько человек, в то время как остальные зрители и спортсмены разнимали конфликтующих", – написал Кадыров.

Он уточнил, что любому инциденту в Чечне или с участием местных спортсменов "придается общественный резонанс, что может привести к его чрезмерному раздуванию в СМИ". В этом случае так и произошло, указал он.

"На самом деле возник локальный конфликт, который был быстро улажен на месте. Никакой массовой драки не состоялось. Соревнования продолжились в плановом режиме и успешно завершились", – отметил Кадыров.

При этом он обратил внимание, что молодые спортсмены "иногда не контролируют свои эмоции". Такие моменты он назвал недопустимыми, однако уточнил, что они "случаются".

Между тем с зачинщиком драки уже проведена профилактическая беседа, добавил министр физической культуры и спорта Чечни.

В ноябре 2025 года московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0. После встречи в интернете появились кадры драки фанатов.

В результате задержали 95 человек, нарушивших общественный порядок во время матча. Кроме того, "Спартаку" назначили штраф в размере 1 миллион рублей, а ЦСКА – 220 тысяч рублей.

Массовая драка произошла в одном из московских пунктов выдачи заказов

