Полиция начала проверку по факту драки фанатов после матча "Спартак" – ЦСКА

Фото: телеграм-канал Baza

Сотрудники полиции организовали проверку по факту драки болельщиков "Спартака" и ЦСКА, произошедшей накануне, 22 ноября, на стадионе "Лукойл Арена". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на свой источник.

В частности, правоохранители изучают опубликованный в сети видеоролик, уточнил собеседник издания. На кадрах видно, как несколько фанатов "Спартака" напали на болельщика ЦСКА у трибуны "В" после матча 16-го тура Мир-РПЛ.

К расследованию также подключились Российская премьер-лига (РПЛ) и ФК "Спартак", добавили в пресс-службе лиги.

"Российская премьер-лига совместно с футбольным клубом "Спартак" с использованием современных систем безопасности стадиона "Лукойл-Арена" разбираются во всех обстоятельствах произошедшего инцидента, включая последовательность событий, предшествовавших конфликту между некоторыми болельщиками, и причины его возникновения", – отметили в пресс-службе.

РПЛ и клуб также выразили готовность оказать максимальное содействие правоохранительным органам в процессе установки всех участников происшествия для принятия соответствующих мер.

"Мы считаем недопустимыми любые проявления насилия на стадионах и призываем болельщиков к уважительному отношению друг к другу. Стадион должен быть территорией развлечения и безопасного отдыха", – добавили в лиге.

