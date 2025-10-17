РИА Новости: обыски прошли у фигурантов драки в Щелкове, в которой погиб футболист

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обыски были проведены у фигурантов дела о драке в подмосковном Щелкове, в результате которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, они прошли на основании судебных решений.

Кроме того, Щелковский городской суд продлил срок ареста троих подозреваемых до 17 декабря. Однако в инстанции не стали уточнять, было ли принято такое же решение в отношении четвертого фигуранта дела.

ЧП вв Щелкове произошло в августе. Толпа мужчин избила футболиста любительского клуба. Это попало на камеры видеонаблюдения, на которых видно, как на спортсмена напали трое мужчин. После одного из ударов он упал на асфальт и ударился головой, а затем потерял сознание, однако противники продолжали избиение.

В результате их остановили прохожие, а 20-летнего пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами. Позже он скончался в больнице.

После смерти Ерошевича уголовное дело было переквалифицировано на статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

