Футболист, избитый в Щелкове, скончался в больнице

Фото: телеграм-канал Readovka

В подмосковной больнице скончался футболист любительского клуба, которого в Щелкове избили трое мужчин, передает прокуратура Московской области.

Избиение попало на камеры видеонаблюдения. На них видно, как на футболиста напали трое приезжих. После одного из ударов он упал на асфальт и ударился головой, после чего потерял сознание, однако противники продолжали избиение. В результате их остановили прохожие, а 20-летнего пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами.

После смерти мужчины уголовное дело было переквалифицировано на статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения и провели допросы свидетелей и обвиняемых, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве задержали 26-летнего туриста, который нанес тяжкие травмы иностранному студенту. Инцидент произошел возле ресторана на Никольской улице, где 20-летний потерпевший стоял вместе со своей девушкой, к которой злоумышленник начал оказывать знаки внимания.

Между молодыми людьми произошел конфликт, подозреваемый ударил оппонента в область лица, от чего тот упал и ударился головой. Студент был госпитализирован с ушибами и переломами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

