В Москве арестован турист, избивший иностранного студента
Фото: 77.мвд.рф
В Москве арестован 26-летний турист, причинивший тяжкие травмы иностранному студенту, передает пресс-служба столичного ГУ МВД.
По предварительным данным, инцидент произошел возле ресторана на Никольской улице. Там 20-летний потерпевший стоял с девушкой, к которой злоумышленник начал оказывать знаки внимания.
"На почве этого между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту удар в область лица, отчего тот упал и ударился головой", – говорится в сообщении.
Студент был госпитализирован с ушибами и переломами. Подозреваемого удалось задержать недалеко от места происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее правоохранители Орехово-Зуевского городского округа задержали мужчину по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью брата.
Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице 1 Мая. Двое братьев распивали спиртные напитки, и между ними возник конфликт, в ходе которого один из них ударил другого ножом.
