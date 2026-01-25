Форма поиска по сайту

25 января, 21:44

Политика

Новый посол Белоруссии в РФ заявил о планах прибыть в Москву на следующей неделе

Фото: РИА Новости/БелТА

Новый посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов сообщил, что планирует прибыть в Москву к концу следующей недели. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Первый информационный".

Селиверстов подчеркнул, что это зависит от того, как быстро будут оформлены документы, верительная грамота и получено согласие. Он добавил, что скоро ожидается заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, поэтому очень важно успеть приехать к его началу.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск реализуют все договоренности между странами. Это касается как военно-технического сотрудничества, так и экономики.

В свою очередь, Владимир Путин добавил, что в отношениях стран фактически нет вопросов, которые требовали бы внимания президентов. Правительства работают между собой "очень плотно". При этом "всегда находится", о чем поговорить.

