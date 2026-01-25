Фото: kremlin.ru

Европа возмутилась после публикаций президентом США Дональдом Трампом беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Публикация переписок – вы знаете, очень интересно, что все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с Макроном", – отметил он.

При этом, как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, когда Макрон раскрыл разговор с Владимиром Путиным, никто не возразил.

Трамп выложил в Сети личное сообщение Макрона, в котором последний предложил провести встречу G7 в Париже с участием России. Кроме того, глава США подчеркнул, что французский лидер "очень скоро покинет офис". Так он прокомментировал отказ Макрона войти в "Совет мира" по Газе.

После этого СМИ написали, что Трамп хотел причинить боль Макрону публикацией его личного сообщения. Журналисты выразили уверенность, что американский лидер использует средства массовой информации как способ запугивания и дестабилизации соперников путем доминирования в информационном потоке.

