Захарова в шутку назвала солнцезащитные очки Макрона волшебными

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала солнцезащитные очки президента Франции Эммануэля Макрона волшебными. Об этом она заявила в ходе брифинга.

По ее словам, французский лидер наконец осознал, что правила миропорядка, устанавливаемые Западом, сводятся лишь к одному – праву сильного. Об этом, как подчеркнула Захарова, Россия говорила не раз.

"Мне кажется, все дело в волшебных очках Макрона, которые он использовал в ходе выступления на форуме в Давосе. Употребил и прозрел", – прокомментировала дипломат.

Президент Франции появился в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). В ходе своей речи он заявил, что наступает мир без правил, а также поднял проблему участившихся конфликтов в мире, которые стали нормой.

В социальных сетях пользователи восприняли аксессуар Макрона неоднозначно. Многие начали редактировать фотографии с европейским лидером, изображая его в клоунских очках с искусственным носом, а также в больших розовых очках.

Также появились теории, что за темными линзами скрывается синяк. Однако ранее Елисейский дворец уведомлял, что у Макрона лопнул сосуд в глазу. Заметить президента Франции с покрасневшим глазом удалось во время его выступления на базе Истр-Ле-Тюбе.

Тогда Макрон принес извинения за неэстетичный вид и отшутился, сделав отсылку к "глазу тигра в начале года". Как затем предположил американский телеканал CNews, речь шла о песне Eye of the Tiger ("Глаз тигра"), которая звучала в фильме "Рокки-3".