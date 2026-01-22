Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 17:11

Политика

Захарова в шутку назвала солнцезащитные очки Макрона волшебными

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала солнцезащитные очки президента Франции Эммануэля Макрона волшебными. Об этом она заявила в ходе брифинга.

По ее словам, французский лидер наконец осознал, что правила миропорядка, устанавливаемые Западом, сводятся лишь к одному – праву сильного. Об этом, как подчеркнула Захарова, Россия говорила не раз.

"Мне кажется, все дело в волшебных очках Макрона, которые он использовал в ходе выступления на форуме в Давосе. Употребил и прозрел", – прокомментировала дипломат.

Президент Франции появился в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). В ходе своей речи он заявил, что наступает мир без правил, а также поднял проблему участившихся конфликтов в мире, которые стали нормой.

В социальных сетях пользователи восприняли аксессуар Макрона неоднозначно. Многие начали редактировать фотографии с европейским лидером, изображая его в клоунских очках с искусственным носом, а также в больших розовых очках.

Также появились теории, что за темными линзами скрывается синяк. Однако ранее Елисейский дворец уведомлял, что у Макрона лопнул сосуд в глазу. Заметить президента Франции с покрасневшим глазом удалось во время его выступления на базе Истр-Ле-Тюбе.

Тогда Макрон принес извинения за неэстетичный вид и отшутился, сделав отсылку к "глазу тигра в начале года". Как затем предположил американский телеканал CNews, речь шла о песне Eye of the Tiger ("Глаз тигра"), которая звучала в фильме "Рокки-3".

Читайте также


политика

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика