Макрон прибыл в Елисейский дворец в солнцезащитных очках

Фото: AP Photo/EPA POOL/Yoan Valat

Президент Франции Эммануэль Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце, посвященной институциональному будущему Новой Каледонии. Об этом сообщает газета Le Parisien.

"Прошу прощения за эти очки, они связаны с незначительной проблемой. Я вынужден носить их некоторое время, поэтому вам придется меня терпеть в таком виде", – заявил Макрон.

На днях Макрон выступил перед военными на базе Истр-Ле-Тюбе с лопнувшим сосудом в глазу, что вызвало обсуждения в Сети. Сам глава государства попытался оправдаться тем, что его внешность можно воспринять как отсылку к "глазу тигра в начале года", что означает целеустремленность.

В администрации Макрона подтвердили, что глаз президента покраснел из-за ранее лопнувшего сосуда. В Елисейском дворце подчеркнули, что в этом нет ничего страшного.