Депутат Вассерман: нынешняя система образования дает "неумелых" магистров

Количество российских вузов, которые перейдут на новую систему обучения, расширится с 1 сентября 2026 года, напомнили в Госдуме. Что придет на смену прежней модели и как изменится учеба, разбиралась Москва 24.

Поэтапный переход

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские вузы откажутся от форматов обучения на "бакалавра" и "магистра" и поэтапно перейдут на новую модель высшего образования, сообщила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. При этом она уточнила, что процесс не будет массовым: в частности, с 1 сентября 2026 года расширится пилотная программа, которая пока распространена на ограниченное количество учебных заведений.

По словам парламентария, вместо нынешней так называемой Болонской системы будут введены два уровня: базовое высшее образование (от 4 до 6 лет в зависимости от специальности) и специализированное (магистратура – один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка).

"Важное дополнение: раньше после окончания специалитета нельзя было претендовать на бюджетные места в магистратуре. Теперь такого запрета нет. Выпускник любой базовой программы сможет участвовать в конкурсе на бюджет, аспирантура выделяется в отдельный уровень профессионального образования", – сообщила Горячева.





Ксения Горячева первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Обсуждать замену Болонской системы начали еще в 2022 году, затем подготовили программу перехода и запустили пилот в шести университетах, где модель тестировали в реальной учебной жизни. Теперь этот опыт масштабируется на еще 11 университетов.

По ее словам, реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений, которые требуют более длительной и глубокой подготовки. Новая модель должна сократить разрыв между требованиями рынка труда и вузовскими программами, убеждена депутат.

"Выпускник учится 4–6 лет, а его навыки могут быть не востребованы после учебы. Работодатели же вынуждены переучивать своих сотрудников уже внутри компаний, потому что программы подготовки в вузах не всегда гибкие, не успевают обновляться", – добавила депутат.

По ее словам, отдельная роль в обновленной системе отводится дополнительному профессиональному образованию.

"Экономика меняется быстро, и возможность в короткие сроки дообучаться, получать новые специальности – необходимость. Но принципиально важно не подменять понятия: никакие курсы и сертификаты не могут заменить фундаментальное высшее образование", – подчеркнула Горячева.

В то же время студенты, уже обучающиеся по старым программам, завершат их. В тех вузах, которые вошли в пилотный проект, новые правила коснутся абитуриентов с 2026–2027 учебного года. В январе 2026 года в их число попали в том числе Московский городской педагогический университет, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт, РНИМУ им. Н. И. Пирогова и Российский университет транспорта, следует из указа Владимира Путина. Этот же документ продлевает срок пилотного проекта до 2030 года.

"Ненаученные и неумелые"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели, решение о которой было принято еще несколько лет назад. Как рассказал Москве 24 член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, главный недостаток нынешней Болонской системы заключается в нарушении логики образовательного процесса.

"Классическое обучение строится по принципу "от общего к частному": сначала студенты получают фундаментальные теоретические знания, а затем на их основе осваивают практические навыки конкретной профессии. В Болонской системе в бакалавриате делается упор на практическую подготовку, часто без должного теоретического обоснования. В результате студент приобретает узкие навыки, не понимая их основы", – пояснил он.





Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению Теория дается позже, в магистратуре, но к этому времени многое из изученного в бакалавриате забывается. Это приводит к ситуации, когда работодатель выбирает между "ненаученными" бакалаврами и "неумелыми" магистрами.

По словам парламентария, теперь происходит возврат к классической системе, которую часто называют советской.

"Переход сопряжен с техническими сложностями – например, необходимо адаптировать программы для студентов, уже прошедших часть обучения по нынешней модели, чтобы восполнить пробелы в их подготовке", – сказал депутат.

Изначальной целью Болонской системы был более ранний выход выпускников на рынок труда – сразу после получения степени бакалавра, подчеркнул он.

"Однако качество подготовки таких специалистов часто оказывается низким. Полноценно обученный соискатель появляется только после магистратуры, но и его знания могут быть фрагментарными из-за описанного разрыва между теорией и практикой. Таким образом, основная масса выпускников-бакалавров выходит на рынок раньше, но с менее качественным образованием", – добавил Вассерман.

В свою очередь, кадровый эксперт Илья Варакин согласился, что современная система образования отстает от реальных потребностей рынка труда.

"Например, профессии, связанные с цифровыми технологиями и интернетом, появились два десятилетия назад, но вузы до сих пор не выпускают достаточного количества готовых специалистов в этих областях. Это происходит из-за того, что студентов учат по-старому, несмотря на то что технологии двигаются вперед", – сказал эксперт в беседе с Москвой 24.





Илья Варакин кадровый эксперт В результате при подборе кадров, особенно в динамичных сферах, рекрутеры и агентства в первую очередь ориентируются на релевантный практический опыт, а не на формальное образование. Диплом становится дополнительным плюсом, но редко является определяющим фактором. За исключением строго регулируемых профессий, таких как врачи, юристы или педагоги, где наличие профильного образования обязательно.

На сегодняшний день для большинства современных профессий диплом не играет ключевой роли – гораздо важнее навыки и опыт. Изменения в системе образования могли бы исправить эту ситуацию, но только в том случае, если они будут сопровождаться приходом нового поколения педагогов, способных обеспечить высокое качество подготовки, соответствующее запросам времени. Без этого любые реформы рискуют остаться лишь формальностью, заключил Варакин.

