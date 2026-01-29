Депутат Вассерман: нынешняя система образования дает "неумелых" магистров

Количество российских вузов, которые перейдут на новую систему обучения, расширится с 1 сентября 2026 года, напомнили в Госдуме. Что придет на смену прежней модели и как изменится учеба, разбиралась Москва 24.
Поэтапный переход
Российские вузы откажутся от форматов обучения на "бакалавра" и "магистра" и поэтапно перейдут на новую модель высшего образования, сообщила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. При этом она уточнила, что процесс не будет массовым: в частности, с 1 сентября 2026 года расширится пилотная программа, которая пока распространена на ограниченное количество учебных заведений.
По словам парламентария, вместо нынешней так называемой Болонской системы будут введены два уровня: базовое высшее образование (от 4 до 6 лет в зависимости от специальности) и специализированное (магистратура – один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка).
"Важное дополнение: раньше после окончания специалитета нельзя было претендовать на бюджетные места в магистратуре. Теперь такого запрета нет. Выпускник любой базовой программы сможет участвовать в конкурсе на бюджет, аспирантура выделяется в отдельный уровень профессионального образования", – сообщила Горячева.
По ее словам, реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений, которые требуют более длительной и глубокой подготовки. Новая модель должна сократить разрыв между требованиями рынка труда и вузовскими программами, убеждена депутат.
"Выпускник учится 4–6 лет, а его навыки могут быть не востребованы после учебы. Работодатели же вынуждены переучивать своих сотрудников уже внутри компаний, потому что программы подготовки в вузах не всегда гибкие, не успевают обновляться", – добавила депутат.
По ее словам, отдельная роль в обновленной системе отводится дополнительному профессиональному образованию.
"Экономика меняется быстро, и возможность в короткие сроки дообучаться, получать новые специальности – необходимость. Но принципиально важно не подменять понятия: никакие курсы и сертификаты не могут заменить фундаментальное высшее образование", – подчеркнула Горячева.
В то же время студенты, уже обучающиеся по старым программам, завершат их. В тех вузах, которые вошли в пилотный проект, новые правила коснутся абитуриентов с 2026–2027 учебного года. В январе 2026 года в их число попали в том числе Московский городской педагогический университет, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт, РНИМУ им. Н. И. Пирогова и Российский университет транспорта, следует из указа Владимира Путина. Этот же документ продлевает срок пилотного проекта до 2030 года.
"Ненаученные и неумелые"
Предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели, решение о которой было принято еще несколько лет назад. Как рассказал Москве 24 член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, главный недостаток нынешней Болонской системы заключается в нарушении логики образовательного процесса.
"Классическое обучение строится по принципу "от общего к частному": сначала студенты получают фундаментальные теоретические знания, а затем на их основе осваивают практические навыки конкретной профессии. В Болонской системе в бакалавриате делается упор на практическую подготовку, часто без должного теоретического обоснования. В результате студент приобретает узкие навыки, не понимая их основы", – пояснил он.
По словам парламентария, теперь происходит возврат к классической системе, которую часто называют советской.
"Переход сопряжен с техническими сложностями – например, необходимо адаптировать программы для студентов, уже прошедших часть обучения по нынешней модели, чтобы восполнить пробелы в их подготовке", – сказал депутат.
Изначальной целью Болонской системы был более ранний выход выпускников на рынок труда – сразу после получения степени бакалавра, подчеркнул он.
"Однако качество подготовки таких специалистов часто оказывается низким. Полноценно обученный соискатель появляется только после магистратуры, но и его знания могут быть фрагментарными из-за описанного разрыва между теорией и практикой. Таким образом, основная масса выпускников-бакалавров выходит на рынок раньше, но с менее качественным образованием", – добавил Вассерман.
В свою очередь, кадровый эксперт Илья Варакин согласился, что современная система образования отстает от реальных потребностей рынка труда.
"Например, профессии, связанные с цифровыми технологиями и интернетом, появились два десятилетия назад, но вузы до сих пор не выпускают достаточного количества готовых специалистов в этих областях. Это происходит из-за того, что студентов учат по-старому, несмотря на то что технологии двигаются вперед", – сказал эксперт в беседе с Москвой 24.
На сегодняшний день для большинства современных профессий диплом не играет ключевой роли – гораздо важнее навыки и опыт. Изменения в системе образования могли бы исправить эту ситуацию, но только в том случае, если они будут сопровождаться приходом нового поколения педагогов, способных обеспечить высокое качество подготовки, соответствующее запросам времени. Без этого любые реформы рискуют остаться лишь формальностью, заключил Варакин.