Роспотребнадзор не выявил нарушений в школе Зеленограда после сообщений об отравлении

В школе № 853 в Зеленограде не выявили нарушений после подозрения на отравление школьников. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Ведомство провело санитарно-эпидемиологическое расследование по факту жалоб на плохое самочувствие учеников двух четвертых классов. Специалисты взяли пробы продуктов и блюд, а также смывы с рабочих поверхностей и анализы у сотрудников кухни.

"По результатам лабораторных исследований не установлено каких-либо отклонений в состоянии здоровья сотрудников столовой школы. Все исследованные блюда и продукты также соответствуют требованиям санитарных правил и технических регламентов", – говорится в сообщении.

Школьников на месте осмотрели сотрудники скорой помощи. Они были здоровы, но по рекомендации медработников дополнительно обратились в поликлинику. В итоге врачи исключили отравление и инфекционные заболевания. Других обращений с аналогичными симптомами зафиксировано не было.

Роспотребнадзор подчеркнул, что каждая партия продуктов для школы проходит обязательный контроль.

Инцидент в школе произошел 10 марта – на боли в животе и симптомы отравления после завтрака пожаловались 13 учеников. Директор образовательного учреждения Анатолий Ващилин заявил, что на место были оперативно вызваны бригады скорой медицинской помощи.

По факту произошедшего сотрудники Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование. Было организовано проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий, направленного на локализацию и ликвидацию единичного очага заболевания.