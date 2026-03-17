17 марта, 12:15

Происшествия

Роспотребнадзор не выявил нарушений в школе Зеленограда после сообщений об отравлении

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В школе № 853 в Зеленограде не выявили нарушений после подозрения на отравление школьников. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Ведомство провело санитарно-эпидемиологическое расследование по факту жалоб на плохое самочувствие учеников двух четвертых классов. Специалисты взяли пробы продуктов и блюд, а также смывы с рабочих поверхностей и анализы у сотрудников кухни.

"По результатам лабораторных исследований не установлено каких-либо отклонений в состоянии здоровья сотрудников столовой школы. Все исследованные блюда и продукты также соответствуют требованиям санитарных правил и технических регламентов", – говорится в сообщении.

Школьников на месте осмотрели сотрудники скорой помощи. Они были здоровы, но по рекомендации медработников дополнительно обратились в поликлинику. В итоге врачи исключили отравление и инфекционные заболевания. Других обращений с аналогичными симптомами зафиксировано не было.

Роспотребнадзор подчеркнул, что каждая партия продуктов для школы проходит обязательный контроль.

Инцидент в школе произошел 10 марта – на боли в животе и симптомы отравления после завтрака пожаловались 13 учеников. Директор образовательного учреждения Анатолий Ващилин заявил, что на место были оперативно вызваны бригады скорой медицинской помощи.

По факту произошедшего сотрудники Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование. Было организовано проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий, направленного на локализацию и ликвидацию единичного очага заболевания.

Роспотребнадзор локализует очаг заболевания в школе в Зеленограде

Читайте также


Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

