Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
16 марта, 15:54

Общество

В сети "Много лосося" провели доппроверку после сообщений об отравлениях в Москве

Фото: телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА"

Сеть "Много лосося" провела дополнительную проверку после сообщений об отравлении клиентов в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Там заявили, что провели дополнительный санитарный аудит кухни и бракераж готовой продукции. Представители организации добавили, что при обнаружении некачественной продукции клиент может вернуть деньги или получить промокод на сумму заказа.

"Качество и пищевая безопасность – наш приоритет", – говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА" сообщил, что несколько москвичей отравились роллами и онигири, заказанными в разных точках сети. Сотрудники СМИ внедрились на кухню и выяснили, что повара готовили роллы в домашней одежде, без масок и медкнижек, а вместо слабосоленой рыбы использовали замороженную. Утверждалось, что рабочие поверхности находились в антисанитарном состоянии.

До этого в московской школе № 853 на боли в животе и симптомы отравления пожаловались 13 учеников. Директор учреждения Анатолий Ващилин рассказал, что на место были вызваны врачи, которые осмотрели школьников. В настоящее время проводится проверка организации питания.

Читайте также


обществогород

Главное

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика