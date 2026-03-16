В сети "Много лосося" провели доппроверку после сообщений об отравлениях в Москве

Сеть "Много лосося" провела дополнительную проверку после сообщений об отравлении клиентов в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Там заявили, что провели дополнительный санитарный аудит кухни и бракераж готовой продукции. Представители организации добавили, что при обнаружении некачественной продукции клиент может вернуть деньги или получить промокод на сумму заказа.

"Качество и пищевая безопасность – наш приоритет", – говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА" сообщил, что несколько москвичей отравились роллами и онигири, заказанными в разных точках сети. Сотрудники СМИ внедрились на кухню и выяснили, что повара готовили роллы в домашней одежде, без масок и медкнижек, а вместо слабосоленой рыбы использовали замороженную. Утверждалось, что рабочие поверхности находились в антисанитарном состоянии.

До этого в московской школе № 853 на боли в животе и симптомы отравления пожаловались 13 учеников. Директор учреждения Анатолий Ващилин рассказал, что на место были вызваны врачи, которые осмотрели школьников. В настоящее время проводится проверка организации питания.