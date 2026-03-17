Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 12:19

Транспорт

Видеозаставки с правилами безопасности появились на экранах столичных вокзалов

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Видеозаставки, транслирующие правила безопасности на железной дороге, появились на цифровых экранах столичных вокзалов. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Ролики доступны пассажирам и гостям семи вокзалов, включая Белорусский, Восточный, Казанский, Курский, Павелецкий, Савеловский и Ярославский. Их можно найти у турникетов, входов и выходов с платформ, а также в залах ожидания.

Данная инициатива была подготовлена в рамках комплекса мер по профилактике травмирования граждан на МЖД. В частности, экраны в круглосуточном режиме транслируют правила безопасного перехода железнодорожных путей исключительно в установленных местах, а также призывают не отвлекаться на мобильные телефоны, снимать наушники и проявлять максимальную осторожность в зоне движения составов.

Вместе с тем в пресс-службе напомнили, что МЖД регулярно работает над предотвращением травматизма на объектах ж/д инфраструктуры. Благодаря этому с начала 2023 года на полигоне компании в границах Москвы зарегистрировано всего 17 таких случаев, тогда как годом ранее их было 27.

В настоящее время в мегаполисе продолжаются мероприятия по повышению безопасности в том числе и дорожного движения. Например, в 2026 году планируется ремонт 61 километра металлических барьерных ограждений.

Также в планах значится ремонт асфальта на дорогах, внутриквартальных и дворовых подъездах. Благодаря принятым мерам практически в три раза уменьшилось число аварий с выездом на встречную полосу.

транспортгород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика